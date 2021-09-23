Модернизация производства вакцины «КовиВак» прошла успешно

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Модернизация производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» прошла успешно. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз вакцины. При этом в текущем году специалисты планируют ввести дополнительно 2,5 миллиона доз. На данный момент «КовиВак» начали производить на новом оборудовании.

— Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан, — приводит РИА Новости слова Ишмухаметова.

До этого стало известно, что центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» из-за модернизации производственной площадки.

В были России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.