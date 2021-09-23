Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после премьеры фильма с ее участием

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Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова, дебютировавшая на экране в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз», поделилась впечатлениями от съемок.

Фильм «Море волнуется раз» вошел в программу фестиваля «Кинотавр». По слова Ольги Бодровой, перед показом киноленты на большом экране она очень переживала.

Девушка отметила, что работа над лентой стала для нее чрезвычайно и важной. По ее словам, за время съемок вся команда стала для нее близкими людьми.

Бодрову легко утвердили на роль в фильме, так как еще на кастинге между актрисой и режиссером вспыхнула искра. По словам девушки, у нее сложились теплые отношения с ее партнером по фильму — актером Валерием Степановым, с которым они играют влюбленных скрывающихся в старом доме в лесу.

Дочь Сергея Бодрова отметила, что основной темой фильма стала любовь. Режиссер своей работой попытался показать многогранность отношений между мужчиной и женщиной, которые часто далеки от беззаботной сказки.

— То есть все на самом деле гораздо сложнее и многограннее, но люди в этой истории молодые, они отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе, и это не просто какое-то сказочное счастье, а это определенные сложности, — приводит слова актрисы ФАН.

Фильм включает, в том числе, и эротические сцены. Бодрова рассказала, что относится к подобным съемкам спокойно, понимая, что это часть профессии актера.

В августе Ольга Бодрова вышла замуж за актера Театра имени Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергея Быстрова.

Открытие кинофестиваля «Кинотавр» прошло 18 сентября. На красной ковровой дорожке актрисы поражали воображение своим нарядами. Особенный интерес у публики вызвали платья фигуристки Татьяны Навки и актрисы Любови Толкалиной. Актриса Екатерина Шпица для торжественного открытия выбрала откровенное платье в стиле 40-х годов, которое восхитило поклонников.