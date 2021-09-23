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Резидент технополиса «Москва» модернизирует линейку микросхем для работы в Арктике

Дарья Чентаева

Общество
Резидент технополиса «Москва» модернизирует линейку микросхем для работы в Арктике
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Компания «Микрон», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», модернизирует производство промышленных микросхем для эффективной работы в крайне экстремальных условиях. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— ГК «Микрон» — ведущий резидент кластера микроэлектроники в столичной особой экономической зоне и один из крупнейших производителей в России. На его долю приходится почти 30 процентов выпущенной продукции в этом кластере за первые шесть месяцев 2021 года. Компания планирует модернизировать линейку микросхем управления питанием, применяемых в аппаратуре промышленной автоматики, медицинской технике, а также в аппаратуре для использования в экстремальных условиях: от арктических широт и глубоководных работ до космоса, — заявил Александр Прохоров.

Генеральный директора ОЭЗ Геннадий Дегтев добавил, что данный проект будет реализовываться три года. На его исполнение была выделена субсидия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которая составила 150 миллионов рублей.

— Мы отработаем технологию производства новой линейки микросхем, имеющей большой потенциал расширения благодаря универсальности и экономическим параметрам, — сообщила директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян.

Опытно-конструкторские работы по данному проекту будут реализованы объединенно с НПК «Технологический центр», который проводит комплексные исследования и разработки по части микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники и приборов на их основе.

Отмечается, что данная программа сможет позволить совместно с «Микроном» предложить рынку современные интегральные микросхемы широкого применения, тем самым подняв качество отечественной промышленной аппаратуры.

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