В трех регионах РФ заинтересовались «зелеными» облигациями

Фото: Пресс-служба

Выпуском «зеленых» облигаций заинтересовались в Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Об этом в четверг, 23 сентября, «Известиям» заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

— Мы ждем увеличения рынка на 50 процентов от текущих позиций. Сейчас объем российского рынка устойчивых облигаций составляет 118 миллиардов рублей, не считая эмиссии РЖД. В конце следующего года он достигнет 200 миллиардов, — приводит его слова издание.

О планах выпуска таких облигаций и их использовании региональные власти не сообщили.

— «Зеленые» облигации Москвы — это первые выпущенные в России «зеленые» облигации, которые были включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи. Включение означает, что информация о «зеленых» облигациях Москвы и в целом о городе Москве как эмитенте высоконадежных ценных бумаг теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях, — прокомментировал выпуск таких облигаций заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, он отметил, что Москва — первый субъект Российской Федерации, разместивший «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей, средства от выпуска которых будут направлены на городские проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта — замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.

— «Зеленое» финансирование имеет хорошие перспективы развития в России, и ряд регионов вслед за Москвой уже планируют за счет выпуска «зеленых» облигаций привлечь финансирование в свои экологические проекты.Будучи первопроходцем, Москва при подготовке к выпуску провела необходимые для выпуска субфедеральных «зеленых» облигаций процедуры. В частности, была проанализирована российская и международная правовая база на предмет возможности выпуска публичным эмитентом «зеленых» облигаций, установлен подход к организации и структурированию такого выпуска в целях его соответствия российским и международным стандартам устойчивого развития. Совместно с коллегами из Московской биржи внесены изменения в Правила листинга Московской биржи, которые обеспечили возможность включения «зеленых» облигаций регионов в Сектор устойчивого развития. Теперь такая возможность есть у других субъектов России, и механизм выпуска «зеленых» облигаций стал полностью доступен для всех российских регионов. Кроме того, Москва всегда готова делиться своим опытом с коллегами по вопросам подготовки размещения, выбора подходящих для «зеленого» финансирования проектов, проконсультировать по взаимодействию с международными и российскими рейтинговыми агентствами и инвестиционными институтами, — рассказал Ефимов.

До этого сообщалось, что столица вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития. Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.