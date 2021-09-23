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Андрей Бочкарев: Почти 50 процентов жилья в Москве за 10 лет возвели на месте бывших промзон

Виктория Храменкова

Город
Андрей Бочкарев: Почти 50 процентов жилья в Москве за 10 лет возвели на месте бывших промзон
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

За десять лет в Москве ввели более 40 миллионов квадратных метров жилья. Почти половина из них была введена в рамках перепрофилирования бывших промышленных территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве в процессе реорганизации находятся 129 производственных и промышленных зон. На этих территориях реализуют проекты комплексной застройки и создают комфортные жилые районы со всей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой, — пояснил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор компании «РГ–Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила работу московских застройщиков. Она считает, что большой вклад в реорганизацию бывших промышленных территорий вносят именно они.

— Нашим ключевым проектом является комплексный редевелопмент бывшей промышленной территории «Октябрьское поле», который мы реализуем с 2015 года. В новом квартале возводится жилье, поликлиника, школа, детские сады, проводится благоустройство, создаются рабочие места — квартал будет обеспечен всем необходимым для комфортной жизни москвичей. Также в этом году мы приступили к комплексному развитию территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева в Головинском районе Москвы, — рассказала Татьяна Тихонова.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что 126 новостроек были переданы под заселение по реновации в Москве. В настоящее время в городе проектируется порядка 300 объектов, их площадь составляет более пяти миллионов квадратных метров. Новое жилье в столице получили почти 40 тысяч человек.

До этого сообщалось, что расселение двух первых домов района Царицыно стартовало 23 сентября. Планируется, что всего в районе по программе реновации расселят 141 жилой дом. Новые квартиры получат почти 40 тысяч москвичей.

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