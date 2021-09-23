Решетников сообщил, что власти и бизнес согласовали цену отсечения в формуле НДПИ

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Для горнодобывающих компаний новые формулы по НДПИ будут включать цены отсечения на сырье. Это позволит учитывать цикличность рынка и не навредить инвестициям, заявил в четверг, 23 сентября, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

— Если мы действующий подход сделаем при любых условиях, то это может повлиять на планы по инвестициям. Очень важно, что в тех предложениях, которые сейчас ближе к компромиссу, (о которых — прим. «ВМ») договорились, там будут некие цены отсечения зафиксированы, когда мы возвращаемся к действующему уровню налогообложения, — сообщил Решетников.

Он отметил, что это важно в данный момент и позволит отрасли сохранить гибкость, передает ТАСС.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти и бизнес согласовали основные вопросы изменения налогов.

22 сентября Минфин раскрыл подробности повышения налога на прибыль в России. Повышение налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям, коснется лишь немногочисленных предприятий. Предложенный законопроект не предусматривает дифференциации для компаний по форме собственности или отрасли. Зависимость есть лишь от объема дивидендов относительно уровня капитала.