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Движение восстановили на Ленинградском проспекте после крупного ДТП

Юлия Курганова

Происшествия
Движение восстановили на Ленинградском проспекте после крупного ДТП
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспектКарта всех событий

Движение восстановили после аварии с участием семи автомобилей на Ленинградском проспекте после пересечения с Северо-Западной хордой (СВХ) в Москве. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что семь машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех.

Ранее на Нижегородской эстакаде в столице загорелся грузовой автомобиль. В департаменте транспорта заявили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.

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