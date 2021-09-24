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Врачи назвали идеальную температуру в комнате для сна

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали идеальную температуру в комнате для сна
Фото: Pexels

Во многих российских регионах уже начался отопительный сезон. В квартирах стало жарче, а спать — не очень комфортно. Можно ли открывать форточку по ночам в холодное время года и к каким последствиям это может привести, рассказали врачи.

— С открытым окном в холодное время года спать можно и даже нужно. Но важна золотая середина. Нашему организму требуется температура плюс 19-22 градуса. С целью закаливания, может быть, чуть ниже 18 градусов, а у детей — четко 20, не ниже. Спать в прохладном помещении полезно, так как происходит циркуляция воздуха. В связи с ковидом сейчас это очень актуально. Вирусы в закрытом помещении, как в инкубаторе, размножаются. А свежий воздух санирует помещение в спальне кислородом. Качество сна улучшается, сон становится более глубоким, — пояснила доктор медицинских наук, терапевт и дермокосметолог Марият Мухина.

Она отметила, что в холодной комнате вырабатывается мелатонин — гормон молодости. Но последствия переохлаждения могут быть гораздо опаснее, чем мнимая красота, предупредила медик.

По ее словам, для мелатонина нужна температура от плюс 15 градусов, тогда нормализуется процесс смены сонных фаз. Когда помещение холодное, засыпание идет быстрее, сон становится более крепким. Но возникает проблема сосудистого тонуса, сосуды при холоде сжимаются и сердце проталкивает кровь через сжатые сосуды с большим давлением. Кровеносное давление поднимается, а это нагрузка на сердце, которая ставит под удар все процессы организма, сообщила Мухина.

Врач добавила, для того, чтобы поддерживать комфортную температуру, стоит приобрести «умные» одеяла и матрасы, которые регулируют температуру. В этом случае, даже если человек заснул с открытой форточкой, то тело все равно не будет охлаждаться.

Врач-дерматолог и косметолог Наталия Жован считает, что спать с открытой форточкой в городе вредно.

— Сон с открытым окном в городе может быть не очень полезен. Жители мегаполисов, особенно на первом и втором этажах, живут в условиях загрязненности. Выхлопные газы, запыленность улиц — это может приводить к тому, что частички пыли попадут на кожу, будут вдыхаться и ни к чему хорошему это не приведет. Хорошим решением может быть увлажнитель, который фильтрует воздух, — сообщила она.

Медик предупредила, что регулярный сон в холоде может привести к проблемам с кожей и снизить иммунитет, передает портал «Мир 24».

Названы продукты, способные избавить от бессонницы. Американские эксперты заявили, что миндаль, яблоки, батат, мясо индейки, сладкая кукуруза, клюква и мускатный орех благоприятно влияют на сон.

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