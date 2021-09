Ученые назвали способ выявить коронавирус по голосу

Фото: Pexels

Ученые из Массачусетского технологического института нашли необычный способ выявить коронавирусную инфекцию на ранней стадии. Соответствующее исследование появилось в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

В материале говорится, что определить наличие у пациента коронавируса можно с помощью его голоса. В том случае, если человек уже был инфицирован, в его голосе исчезает множество интонаций. Кроме того, изменения происходят в голосе даже у того, кто болеет COVID-19 бессимптомно.

Исследования проводились с помощью записей голосов знаменитых людей, которые заболели инфекцией.

Нарушения в голосе, по словам авторов статьи, происходят из-за того, что легкие борются с вирусом, а также по причине воздействия болезни на дыхательный аппарат человека.

В статье уточняется, что данные выводы были сделаны в результате анализа всего пяти образцов голоса. В связи с этим данная гипотеза нуждается в дальнейшем изучении и подтверждении.

Обычно коронавирусная инфекция сопровождается отсутствием запахов и вкусов, высокой температурой тела, усталостью, ломотой в теле и сильными болями в голове. Украинский врач-пульмонолог Светлана Гук ранее назвала эффективные методы борьбы с мигренью во время COVID-19.