Сергей Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

С 20 сентября в Москве и в других регионах России началась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. По этому случаю мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 сентября, рассказал в своем блоге о том, как столице удается снизить детский травматизм на дорогах.

По его словам, в этой сфере Москва является самым безопасным регионом в РФ. За последнее десятилетие детская смертность в результате аварий снизилась в столице в четыре раза.

Если в 2010 году на дорогах погибло 12 детей, то в 2020 году в городе было зафиксировано всего три летальных исхода из-за ДТП.

Глава города добавил, что столичные власти продолжают развивать дорожную ситуацию в Москве. Так, на дорогах в настоящее время установлено более 180 тысяч камер телеобзора и свыше 40 тысяч светофоров.

В тех местах, где установлены камеры, регистрирующие различные виды нарушений правил ПДД, число аварий в среднем снижается на 30 процентов, отметил мэр.

Кроме того, чтобы снизить количество жалоб на водителей такси, столичные власти внедрили систему «Аналитика работы такси». С помощью нее можно контролировать график работы водителя.

Также за последние десять лет в Москве построили 271 внеуличный пешеходный переход и обустроили свыше 2,5 тысячи наземных переходов.

Ежегодно правительство города совместно с сотрудниками ГИБДД анализируют маршруты, которыми наиболее часто пользуются дети и подростки. С помощью такого анализа специалистам удается установить на участках дорог правильную допустимую скорость движения, а также возвести «лежачего полицейского» в нужном месте.

Сергей Собянин также рассказал о внедрении контрастного освещения рядом со столичными школами. Такая яркая подсветка обеспечивает школьникам безопасность на дорогах, потому как водители могут заметить детей издалека.

Глава города подытожил, что до конца 2021 года для учеников школ разработают единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах.