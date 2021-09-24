Политологи отметили открытость избирательного процесса в ходе выборов в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выборы в депутаты Госдумы в Москве представляли собой очень открытое и честное избирательное действие. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин.

По его словам, москвичи не стеснялись сообщить об ошибках в работе избирательной кампании, однако большинство нарушений не были серьезными.

— Это все позволяет сказать о том, что легитимность была на высочайшем уровне, так же, как и конкурентность, потому что конкурентность в ходе избирательной кампании в Москве была, пожалуй, самая высокая по всей стране, — заключил Данилин.

В свою очередь генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов заявил, что выборы в Москве были легитимными и отразили волю избирателей.

— В Москве не удалили ни одного наблюдателя, была спокойная атмосфера. А ДЭГ дает еще большевозможности граждан выразить свое мнение. Я согласен, что это технология будущего, — сказал специалист.

Он также предположил, что на выборах в 2034 году около 80 процентов голосов будут подавать с помощью электронной системы голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.