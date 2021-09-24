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Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72 процента

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72 процента
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Итоговая явка на выборы в Государственную думу составила 51,72 процента. Свои голоса в ходе избирательной кампании оставили более 56 миллионов граждан по всей России. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

Центризбирком также признал выборы в Госдуму состоявшимися.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями партий, которые по итогам выборов прошли в Государственную думу, запланирована на 25 сентября.

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