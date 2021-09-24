Школьник в Москве попытался покончить с собой из-за запрета пользоваться интернетом

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

16-летний школьник совершил попытку самоубийства на севере столицы. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, подросток таким способом хотел напугать маму, которая накануне запретила ему пользовать интернетом.

Собеседник «ВМ» отметил, что юношу в четверг, 23 сентября, доставили в столичное медицинское учреждение после попытки самоубийства. Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по данному факту.

В четверг, 23 сентября, глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в собственном доме. По информации СМИ, глава краевого ведомства сделал это из-за семейных проблем.

Тело полковника нашли в загородном коттедже. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В результате СК начал проверку по данному происшествию.