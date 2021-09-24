Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Школьник в Москве попытался покончить с собой из-за запрета пользоваться интернетом

Виктория Сикерина

Происшествия
Школьник в Москве попытался покончить с собой из-за запрета пользоваться интернетом
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

16-летний школьник совершил попытку самоубийства на севере столицы. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, подросток таким способом хотел напугать маму, которая накануне запретила ему пользовать интернетом.

Собеседник «ВМ» отметил, что юношу в четверг, 23 сентября, доставили в столичное медицинское учреждение после попытки самоубийства. Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по данному факту.

В четверг, 23 сентября, глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в собственном доме. По информации СМИ, глава краевого ведомства сделал это из-за семейных проблем.

Тело полковника нашли в загородном коттедже. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В результате СК начал проверку по данному происшествию.

Читайте также:
Интернетстоличный школьниксевер Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте