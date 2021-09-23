Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Виктория Сикерина

Происшествия
Глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Об этом стало известно в четверг, 23 сентября.

Тело полковника нашли в собственном доме. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

По данным Telegram-канала SHOT, Сергей Сарапульцев покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

Глава краевого СК родился в селе Орда. В 2004 году он получил диплом юриста Пермского государственного университета (ПГУ). Далее Сергей Сарапульцев работал в местной прокуратуре.

В 2009 году его назначили заместителем главы СК по Пермскому краю, а в 2018-м — главой краевого ведомства, передает «Комсомольская правда».

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
СмертьСледственный комитетПермский край
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте