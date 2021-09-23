Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

СК начал проверку по факту гибели главы ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

Михаил Алимов

Происшествия
СК начал проверку по факту гибели главы ведомства по Пермскому краю Сарапульцева
Фото: СК РФ

СК РФ подтвердил факт гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. По данному факту проводится процессуальная проверка. Об этом в четверг, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

— В центральном аппарате СК РФ проводится процессуальная проверка по факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю, полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что тело полковника нашли в собственном доме. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

По данным СМИ, Сергей Сарапульцев покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

Глава краевого СК родился в селе Орда. В 2004 году он получил диплом юриста Пермского государственного университета (ПГУ). Далее Сергей Сарапульцев работал в местной прокуратуре.

В 2009 году его назначили заместителем главы СК по Пермскому краю, а в 2018-м — главой краевого ведомства.

Это не первый трагичный случай в регионе за последнее время.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
проверкаПермьСледственный комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте