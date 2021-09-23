СК начал проверку по факту гибели главы ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

Фото: СК РФ

СК РФ подтвердил факт гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. По данному факту проводится процессуальная проверка. Об этом в четверг, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

— В центральном аппарате СК РФ проводится процессуальная проверка по факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю, полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что тело полковника нашли в собственном доме. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

По данным СМИ, Сергей Сарапульцев покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

Глава краевого СК родился в селе Орда. В 2004 году он получил диплом юриста Пермского государственного университета (ПГУ). Далее Сергей Сарапульцев работал в местной прокуратуре.

В 2009 году его назначили заместителем главы СК по Пермскому краю, а в 2018-м — главой краевого ведомства.

Это не первый трагичный случай в регионе за последнее время.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.