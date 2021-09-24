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Столичная прокуратура предупредила о последствиях участия в несанкционированных акциях

Виктория Сикерина

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Столичная прокуратура предупредила о последствиях участия в несанкционированных акциях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская прокуратура предупредила жителей столицы о негативных последствиях участия в несанкционированных массовых акциях. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу.

В ведомстве заявили, что в настоящий момент в Сеть активно выкладывается информация с призывом выйти на несогласованные публичные мероприятия на Пушкинской площади в субботу, 25 сентября.

Однако такую акцию не согласовали органы исполнительной власти столицы. Также в московской прокуратуре отметили, что призывающим к участию в мероприятиях гражданам уже вынесли предостережения о недопустимости таких действий.

Организация несанкционированной акции и участие в ней влекут ответственность по закону, заключили в ведомстве.

В пятницу, 24 сентября, в пресс-службе городского ГУ МВД рассказали, что московская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Связанные с несогласованными акциями действия будут расценены как угроза общественному порядку и немедленно пресечены.

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