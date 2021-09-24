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Стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет на фоне цен на газ

Иван Юминов

В мире
Стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет на фоне цен на газ
Фото: Unsplash

Стоимость угля с поставкой в 2022 году достигла 137 долларов за тонну, поднявшись до максимальной отметки с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 24 сентября.

Спрос на уголь вырос со стороны электростанций и коммунальных предприятий из-за роста цен на газ. Запасы товара довольно низки, а его экспорт из Колумбии, Южной Африки и Австралии затруднен.

При этом поставок угля со стороны России также не хватает, передает ФАН.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

Днем ранее цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

Рост цен на газ вызван спекуляциями и увеличением денежной эмиссии в мире, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, недостатка газа в регионе нет — есть его снижение в подземных хранилищах газа, на чем и спекулируют. Эксперт также уверен в том, что рост цен на голубое топливо вызван значительным увеличением выпуска необеспеченных денег.

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