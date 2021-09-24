Кандидат в канцлеры Германии выступила против «Северного потока — 2»

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Поставки газа по российскому «Северному потоку — 2» окажутся фатальными. Об этом заявила кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок в пятницу, 24 сентября.

— Я бы не стала их выдавать, — отметила она, говоря о разрешениях на эксплуатацию газопровода.

Россия, по ее словам, якобы использует сырье как средство давления на Европу. Поставки по «Северному потоку — 2» будут фатальными, подчеркнула политик.

Заверениям Москвы о том, что она продолжит транзит газа через Украину после ввода в эксплуатацию нового газопровода, нельзя верить, приводит слова Бербок Tagesspiegel.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.