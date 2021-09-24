«Последний день директного Меркурия»: астрологи рассказали, кому повезет 25 сентября

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Действие директного Меркурия будет в последний раз наблюдаться в субботу, 25 сентября. После этого многие события стихнут и приобретут более размеренный темп, передает «Мир 24»

Астрологи обещают Овнам благоприятный день для шопинга. Однако тратить все деньги сразу в субботу нежелательно.

Тельцам посоветовали не откладывать бытовые дела на 25 сентября. Лучше сделать их заранее или позже.

В жизни Близнецов произойдет важный перелом, а к Ракам придет осознание, что недавнее разочарование было чрезмерным.

Львам специалисты посоветовали не спешить, а Девам — обдумать некие события без участия посторонних.

В субботу Весы смогут исправить ошибку, которую давно совершили.

При этом Скорпионы смогут бескомпромиссно расставить все точки над «и».

Стрельцам обещают хороший и наполненный новыми знаниями день. Однако Козерогам порекомендовали дать отдых спине и нервам.

Для Водолеев 25 сентября окажется неоднозначным днем, а Рыбы, напротив, смогут совершить что-то удивительное и неожиданное.

Ранее астролог Койун назвал несколько знаков зодиака, которых в 2022 году ожидают неожиданные и серьезные изменения.

Источник: mir24.tv.