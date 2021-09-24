«Последний день директного Меркурия»: астрологи рассказали, кому повезет 25 сентября

Действие директного Меркурия будет в последний раз наблюдаться в субботу, 25 сентября. После этого многие события стихнут и приобретут более размеренный темп, передает «Мир 24»
Астрологи обещают Овнам благоприятный день для шопинга. Однако тратить все деньги сразу в субботу нежелательно.
Тельцам посоветовали не откладывать бытовые дела на 25 сентября. Лучше сделать их заранее или позже.
В жизни Близнецов произойдет важный перелом, а к Ракам придет осознание, что недавнее разочарование было чрезмерным.
Львам специалисты посоветовали не спешить, а Девам — обдумать некие события без участия посторонних.
В субботу Весы смогут исправить ошибку, которую давно совершили.
При этом Скорпионы смогут бескомпромиссно расставить все точки над «и».
Стрельцам обещают хороший и наполненный новыми знаниями день. Однако Козерогам порекомендовали дать отдых спине и нервам.
Для Водолеев 25 сентября окажется неоднозначным днем, а Рыбы, напротив, смогут совершить что-то удивительное и неожиданное.
Ранее астролог Койун назвал несколько знаков зодиака, которых в 2022 году ожидают неожиданные и серьезные изменения.
Источник: mir24.tv.