Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали девять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Российские туристы смогут полететь на Бали не раньше декабря. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Южно-Африканской Республикой, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Отмечается, что теперь количество рейсов из России также увеличится в Индию, Испанию, Арабские Эмираты, Японию, Киргизию, Таджикистан, Шри-Ланку, Узбекистан и Бахрейн.

До этого стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.