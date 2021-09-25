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В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в нескольких регионах

Юлия Курганова

Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в нескольких регионах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в Иркутской области в выходные дни приведут к формированию временного снежного покрова в некоторых районах региона. Краснодарский край ожидают ливни, град, сильный ветер и опасность формирования смерчей над морем, также в различных российских регионах прогнозируются ночные заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы, 25 сентября, прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. Кроме того, в субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем, — рассказал он.

Синоптик добавил, что в ближайшие ночи в некоторых регионах европейской части России прогнозируются заморозки. В Челябинской области и Башкортостане температура будет опускаться до минус восьми градусов, в Курганской и Свердловской областях — до пяти градусов мороза.

Вильфанд отметил, что на азиатской части страны заморозки захватили уже большую территорию. Так, на Урале, в Западной Сибири, Средней Сибири, то есть в Магаданской области, Красноярском крае, Якутии, на Чукотке ночная температура ниже ноля, передает ТАСС.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. В столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Ко вторнику в Москве осадки должны закончиться, а воздух прогреется до плюс 14 градусов.

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