«За деньги бен Ладену справку дадут»: Саакашвили высказался о коррупции на Украине

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в проходной двор для преступников с постсоветского пространства.

— Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства. Преступники точно знают, что каждого могут отпустить. Надо решить вопросы — ты можешь нанять любого следователя, любого прокурора, молчу уже про судей, — сказал он.

Политик уверен, что украинская система сильно больна, и это можно видеть даже по работе миграционной службы.

— Вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине, — заявил Саакашвили в эфире канала «Украина 24».

Он подчеркнул, что любой может приехать на Украину и «взорвать», что хочет, и это происходит из-за высокого уровня коррупции.

Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины. Он отметил, что в краткосрочной перспективе трубопровод является «очень опасной штукой» для Киева, потому что в случае «нападения» России весной 2022 года западные страны будут с меньшим желанием поддерживать украинские власти. При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести выгоду Украине.