Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«За деньги бен Ладену справку дадут»: Саакашвили высказался о коррупции на Украине

Юлия Курганова

В мире
«За деньги бен Ладену справку дадут»: Саакашвили высказался о коррупции на Украине
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в проходной двор для преступников с постсоветского пространства.

— Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства. Преступники точно знают, что каждого могут отпустить. Надо решить вопросы — ты можешь нанять любого следователя, любого прокурора, молчу уже про судей, — сказал он.

Политик уверен, что украинская система сильно больна, и это можно видеть даже по работе миграционной службы.

— Вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине, — заявил Саакашвили в эфире канала «Украина 24».

Он подчеркнул, что любой может приехать на Украину и «взорвать», что хочет, и это происходит из-за высокого уровня коррупции.

Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины. Он отметил, что в краткосрочной перспективе трубопровод является «очень опасной штукой» для Киева, потому что в случае «нападения» России весной 2022 года западные страны будут с меньшим желанием поддерживать украинские власти. При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести выгоду Украине.

Читайте также:
Михаил СаакашвиликоррупцияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте