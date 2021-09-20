Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины

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В долгосрочной перспективе российский газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Украины. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе трубопровод является «очень опасной штукой» для Киева, потому что в случае «нападения» России весной 2022 года западные страны будут с меньшим желанием поддерживать украинские власти.

При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести выгоду Украине, уверен Саакашвили.

— У Украины достаточно собственного газа. Завершение строительства газопровода — это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить, — сказал политик в интервью польскому порталу Energetyka24.

Экс-глава Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.