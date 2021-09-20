Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины

Юлия Курганова

Политика
Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

В долгосрочной перспективе российский газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Украины. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе трубопровод является «очень опасной штукой» для Киева, потому что в случае «нападения» России весной 2022 года западные страны будут с меньшим желанием поддерживать украинские власти.

При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести выгоду Украине, уверен Саакашвили.

— У Украины достаточно собственного газа. Завершение строительства газопровода — это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить, — сказал политик в интервью польскому порталу Energetyka24.

Экс-глава Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

Читайте также:
выгодаСеверный поток — 2Михаил Саакашвили
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте