Врачи назвали пять способов для нормализации уровня сахара в крови

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Врачи сообщили, что для снижения уровня сахара в крови следует использовать несколько способов.

Так, нужно употреблять углеводы в конце трапезы. Это замедлит повышение уровня сахара в крови. Мясо, рыба и другие протеиносодержащие продукты, а также пищевые волокна, которых много в овощах и морских водорослях, сдерживают увеличение сахара, поэтому сначала нужно съедать их.

Еще следует употреблять больше овощей. В них много пищевых волокон, которые контролируют уровень сахара в крови. Но в некоторых продуктах много сахара, например, в картофеле, тыкве, кукурузе, корне лотоса, поэтому не стоит на них «налегать». Также большинство соков сделаны из овощей и фруктов, в которых много сахара, поэтому они приведут к резкому повышению содержания сахара в организме.

По словам врачей, дневная норма содержания сахара в десертах — не более десяти грамм. Например, в одном сливочном мороженом может содержаться до 20 граммов сахара, поэтому можно съесть только половину. Нужно проверять количество углеводов и сахара, указанное на упаковке продукта.

После еды необходимо двигаться — подойдет и легкая прогулка. При движении в мышцах вырабатывается инсулин, который понижает уровень сахара. Обычно он повышается после еды, поэтому полезно хотя бы немного подвигаться, например, прогуляться в течение 15 минут.

Кроме того, можно употреблять немного алкоголя. Он сдерживает повышение уровня сахара после еды, поэтому, если немного выпить во время трапезы, это предотвратит рост сахара. В соджу и виски сахара мало, а вино рекомендуется сухое. Если хотите пива, то лучше выбрать вариант без сахара. Коктейли и сливовое вино необходимо употреблять в меру.

Специалисты предупредили, что некоторые продукты или блюда, а также принципы питания, которые считаются полезными для здоровья или диеты, на самом деле могут привести к скачку уровня сахара в крови. Например, отказ от завтрака может вылиться в стремительный рост содержания сахара в организме за ужином. Или завтрак, состоящий только из смузи, и обед, во время которого употребляется только лапша с соком, тоже приведут к скачку сахара.

В сухофруктах намного больше сахара, чем в свежих фруктах. Кроме того, очень много сахара содержится в овсяной каше, которая считается полезной для здоровья, сообщается на портале Yahoo.co.

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