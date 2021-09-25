Синоптики сообщили москвичам о погоде 25 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 25 сентября, столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе по-прежнему прохладно и сыро. Атмосферное давление понизится еще на несколько единиц. Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы, геомагнитный фон неустойчивый.

Нужно позаботиться о своем здоровье, прежде всего людям, остро реагирующим на изменения метеопараметров. Необходимо наладить сон, укрепить иммунитет, пересмотреть режим питания — употреблять больше фруктов, содержащих витамины группы С, В и микроэлементы. Меньше стрессов и больше отдыха и позитива, по возможности соблюдать физическую активность и заниматься спортом. Если погода позволяет, то нужно совершать прогулки на воздухе.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. В столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Ко вторнику в Москве осадки должны закончиться, а воздух прогреется до плюс 14 градусов.