Канадцев Спавора и Ковригу освободили после вылета финдиректора Huawei в КНР

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Канадцев Майкла Спавора и Майкла Ковригу освободили из-под стражи в КНР. Об этом сообщил в пятницу, 24 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он заявил, что мужчинам пришлось пройти через «невероятно трудное испытание».

— Это хорошая новость для всех нас, что они возвращаются домой к своим семьям, — сказал Трюдо на пресс-конференции, передает компания CTV.

Спавор и Ковриг были задержаны и арестованы в Китае, им предъявлены обвинения в краже и продаже китайских государственных секретов. Канада требовала их немедленного освобождения. Аресты канадцев связывали с задержанием в Канаде по запросу Соединенных Штатов финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

В пятницу, 24 сентября, сообщалось, что Ваньчжоу пошла на сделку с Минюстом США, что позволит ей вернуться в Китай. Соглашение с американскими властями требует от женщины признания отдельных нарушений в обмен на отсрочку и дальнейшее прекращение преследования.

24 сентября суд в Канаде освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Прокурор постановил, что она имеет право покинуть страну после освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США. Китаянка уже вылетела из Ванкувера в Шеньжень.

Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу США, а позже отпущена под залог. В Америке ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана.