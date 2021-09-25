Станция Минская МЦД-4 готова на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Станция Минская Московских центральных диаметров (МЦД) готова уже на 60 процентов. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Минская станет новой точкой транспортного каркаса на стыке трех столичных районов. Ею будут пользоваться не только местные жители, но и пассажиры, приезжающие из ТиНАО и Подмосковья. Здесь они смогут пересесть на метро, а с запуском МЦД-4 — еще и бесплатно, — рассказал он.

Важной задачей для города стало обеспечение Новомосковского такой же транспортной доступностью, как и в центральных районах столицы. Запуск МЦД-4 поможет этого достичь.

Через Минскую улицу уже возведена эстакада, а сейчас идет строительство перехода между станцией Минская МЦД-4 и одноименной станцией метро. Его строят по принципу «сухие ноги» — пассажиры во время перемещения по нему не попадают под дождь или снег.

На будущей станции будут две платформы и пассажирский терминал. Ежедневно ею будут пользоваться 8,5 тысячи пассажиров, а к 2025 году это число может вырасти до 17,3 тысячи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что станция МЦД-4 Апрелевка открылась после реконструкции. Она находится на Киевском направлении в Наро-Фоминском городском округе. Теперь на месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал, на котором расположился крытый переход с лифтами и эскалаторами.