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Три поселка в Сочи затопило из-за сильных дождей

Михаил Алимов

Происшествия
Три поселка в Сочи затопило из-за сильных дождей
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Сочи залповые ливни подтопили три поселка. Из-за непогоды перекрыта федеральная трасса Джубга-Сочи. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

— В Сочи из-за сильного ливня утром 25 сентября произошло частичное подтопление проезжей части трассы Джубга-Сочи в Лазаревском районе. В настоящее время для обеспечения безопасности трасса временно перекрыта в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу, — говорится на сайте ведомства.

Уровень воды поднялся в реке Буу. Отмечается, что в других водоемах специальные датчики пока об этом не сообщают.

Днем ранее региональное МЧС предупредило население о грядущих осадках. Чрезвычайные службы переведены в круглосуточный режим работы.

В июле город уже страдал из-за погодных условий. 23 июля сообщалось, что центральные улицы Сочи затопило из-за сильных дождей. Вода в реке Дагомыс поднялась из-за сильных тропических ливней.

До этого в Крыму устранили последствия подтоплений из-за обильных дождей, в настоящее время отдыху туристов ничего не мешает. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб. В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней.

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