Первый дом по реновации передали под заселение в Северном Бутове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Феодосийская улица, 7к3 Карта всех событий

Переселение по программе реновации началось в Северном Бутове, в первую новостройку переедут порядка 200 семей. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, новостройка возведена по адресу Феодосийская улица, дом 7/1. В новое здание переедут почти 200 семей из домов 3, 5 и 7 на этой же улице.

— Расселяемые дома и новостройка расположены в непосредственной близости друг от друга, и таким образом жители сохраняют привычный уклад жизни, но в более комфортных условиях, — отметил Сергей Левкин.

Он добавил, что 25 сентября на первом этаже дома заработал центр информирования, специалисты которого при необходимости помогут участникам программы реновации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на первом этапе программы реновации жилья в столичном районе Хорошево-Мневники переселят более четырех тысяч человек. Предстоит демонтировать 20 пятиэтажных домов, на месте сноса которых впоследствии будут построены новые жилые корпуса.