Огромный смерч прошелся над Джубгой

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Над курортом Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края прошелся огромный смерч. Ролик с бушующей стихией записал очевидец в субботу, 25 сентября.

В регионе вновь начались проливные дожди. Вечером 25 сентября по поселку Джубга прошел смерч. На опубликованных Telegram-каналом «Подъем» кадрах видно, как за шоссе поднимается столб торнадо.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

В июле город уже страдал из-за погодных условий. 23 июля сообщалось, что центральные улицы Сочи затопило из-за сильных дождей. Вода в реке Дагомыс поднялась из-за сильных тропических ливней.

До этого в Крыму устранили последствия подтоплений из-за обильных дождей, в настоящее время отдыху туристов ничего не мешает. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один погиб. В середине июня в республике объявляли режим ЧС из-за сильных ливней.