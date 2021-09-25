«Только духовная близость до свадьбы»: Вилкова рассказала о начале романа с Любимовым

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Екатерина Вилкова рассказала о начале своего романа с будущим мужем, актером Ильей Любимовым. Воспоминаниями звезда поделилась в программе «Верник» на канале «Культура».

Она пояснила, что однажды в ее жизнь «пришел чувак и предложил странную схему», которая отвечала желанием девушки строить отношения как в сказке, раз и навсегда.

— У меня были серьезные романы, но не получалось. А здесь пришел чувак и предложил такую странную схему. Была только духовная близость до свадьбы. Это вызвало определенное доверие в тот момент почему-то, — призналась Вилкова.

До этого актриса Лиза Арзамасова рассказала о взаимоотношениях с сыном своего мужа, который в настоящее время проживает вместе с ними, назвав их товарищескими.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.