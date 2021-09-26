Драка со стрельбой произошла у ночного клуба в центре Москвы

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Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Пять человек устроили драку со стрельбой у ночного клуба в центре столицы в субботу, 25 сентября. Инцидент произошел рядом с баром по улице Малая Бронная.

В отделение полиции обратилась женщина и сообщила, что слышала один выстрел, после этого один мужчина лежал на земле, было видно скопление людей.

Предварительно установлено, что выстрел был произведен в воздух из охолощенного пистолета.

Участники драки получили телесные повреждения. Одного пострадавшего госпитализировали с рваной раной губы. Четверых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

Житель Подмосковья напал с ножом на шумную компанию, которая мешала ему спать. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Быковское шоссе. Молодому человеку мешала спать шумевшая во дворе группа людей. Он вышел из дома и в ходе конфликта ударил одного из мужчин ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.