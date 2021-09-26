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Самолет Екатеринбург — Сочи приземлился в Краснодаре после удара молнии

Юлия Курганова

Происшествия
Самолет Екатеринбург — Сочи приземлился в Краснодаре после удара молнии
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет авиакомпании Azur Air рейса Екатеринбург — Сочи экстренно приземлился в Краснодаре из-за удара молнии. Лайнер из-за грозового фронта был вынужден отправиться на второй круг.

Пассажиры рассказали, что воздушное судно начало резко падать, они сильно испугались.

— Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка, — сообщил собеседник портала E1.RU.

Потом самолет смог набрать высоту и приземлился в Краснодаре. По информации от представителей авиакомпании, лайнер неисправен.

Самолет Варадеро — Москва в пятницу, 24 сентября, столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки.

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