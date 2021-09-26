Житель Китая выбрал самое вкусное блюдо в России

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Житель Китая, который побывал в России, решил посетить не только рестораны, но и оценить блюда в столовых. Он отметил, что «культура столовых» шагнула далеко вперед.

Путешественник также добавил, что под названием «столовая» может скрываться как зал с простой мебелью (столы, стулья) и голыми стенами, так и более уютное место с диванчиками и каким-то дизайном интерьера.

Китаец больше всего обратил внимание на ассортимент выпечки в российских общепитах. Среди всевозможной сдобы он выделил пирожки с капустой.

— Скажу вам по секрету, самые вкусные пирожки — с капустой, — рассказал он в посте на портале WeChat.

Из салатов житель КНР отдал предпочтение овощному, так как он легкий и сочетается с любыми другими блюдами. Из супов больше всего ему понравился борщ со сметаной.

Гарниры: картофель, макароны, рис и гречка — ценитель русской кухни из Китая назвал «четырьмя столпами», потому что они хорошо утоляют голод и насыщают организм энергией. Самым вкусным напитком он назвал компот.

Также путешественник отметил, что обед обошелся ему в 550 рублей, поднос был заполнен полностью, а из-за стола было выйти не так-то просто. Он остался доволен сочетанием цены и качества, передает портал «Царьград».

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