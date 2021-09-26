Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Житель Китая выбрал самое вкусное блюдо в России

Юлия Курганова

Общество
Житель Китая выбрал самое вкусное блюдо в России
Фото: pixabay.com

Житель Китая, который побывал в России, решил посетить не только рестораны, но и оценить блюда в столовых. Он отметил, что «культура столовых» шагнула далеко вперед.

Путешественник также добавил, что под названием «столовая» может скрываться как зал с простой мебелью (столы, стулья) и голыми стенами, так и более уютное место с диванчиками и каким-то дизайном интерьера.

Китаец больше всего обратил внимание на ассортимент выпечки в российских общепитах. Среди всевозможной сдобы он выделил пирожки с капустой.

— Скажу вам по секрету, самые вкусные пирожки — с капустой, — рассказал он в посте на портале WeChat.

Из салатов житель КНР отдал предпочтение овощному, так как он легкий и сочетается с любыми другими блюдами. Из супов больше всего ему понравился борщ со сметаной.

Гарниры: картофель, макароны, рис и гречка — ценитель русской кухни из Китая назвал «четырьмя столпами», потому что они хорошо утоляют голод и насыщают организм энергией. Самым вкусным напитком он назвал компот.

Также путешественник отметил, что обед обошелся ему в 550 рублей, поднос был заполнен полностью, а из-за стола было выйти не так-то просто. Он остался доволен сочетанием цены и качества, передает портал «Царьград».

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», как приготовить идеальный завтрак для школьника. Полезный завтрак является залогом полноценной работы организма в течение дня. Этот прием пищи особенно важен для школьников: им требуется большое количество энергии. Калорийность завтрака может составлять до 35 процентов от суточной нормы, отмечают специалисты.

Читайте также:
блюдаТуризмКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте