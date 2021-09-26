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Житель Индии перечислил семь главных качеств русских женщин

Юлия Курганова

Общество
Житель Индии перечислил семь главных качеств русских женщин
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Житель Индии Субхасиш Гош назвал семь главных качеств русских женщин. Он пять лет прожил в Москве, и у него жена из России. Индиец считает, что все русские женщины «неосознанно красивые» и очень сильные.

— Русская женщина неосознанно красивая. Она любит выглядеть нарядной и ухоженной во время выходов, — отметил Гош.

Второе качество, которое выделил индиец, — женщины в России любят безоговорочно. Они готовы терпеть скандалы и ссоры и на многое закрывать глаза, но только не на измену.

Гош подчеркнул, что девушки из России любят все самое лучшее. Они вряд ли согласятся пойти в недорогое кафе или заведение фастфуда. Поэтому кавалеру стоит заранее узнать пять лучших ресторанов в городе, прежде чем звать на свидание русскую девушку. Букет цветов без повода время от времени тоже не повредит, отметил житель Индии.

Еще русская женщина любит, чтобы ее мужчина был хорошо одет, выбрит и выглядел достойно. Даже если речь идет о простом походе в магазин в выходной день.

— Она никогда не даст тебе умереть от голода. Она обожает готовить! — высказал свое мнение Субхасиш.

Русские женщины очень сильные. Житель Индии был удивлен, когда его жена в 30-градусный мороз рубила дрова, так как нужно было обогреть дом. Но при этом во время шопинга считается вежливым забирать у женщины сумки с покупками.

Также русские девушки любят только решительных мужчин, заключил индиец, передает портал «Царьград».

Эксперт по этикету рассказала, как правильно обратиться к незнакомке. Чтобы не оказаться в неловкой ситуации при обращении незнакомцу или незнакомке, не стоит использовать слова «девушка», «женщина», «мужчина» или фразу «молодой человек».

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