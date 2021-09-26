Россия обеспечит кибербезопасность на фоне усиления потенциала НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Россия может гарантировать кибербезопасность на фоне наращивания потенциала в этой сфере другими странами. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия следит за тем, как развивается кибербезопасность в других странах. РФ не хочет отставать в этом направлении от своих коллег, именно поэтому страна должна обеспечить всем нацбезопасность.

— Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал, как в Соединенных Штатах, так и странах — членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность, — заключил Нарышкин в разговоре с телеканалом RT.

Накануне американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи рекомендовал США сосредоточиться на России и Китае. По его словам, основная угроза, исходящая от РФ, сконцентрирована в ее разведывательных службах и в области кибербезопасности.

До этого глава Северного командования американских вооруженных сил генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия является для Соединенных Штатов Америки главной военной угрозой.