«Мамочка обо всем позаботится»: немецкий эксперт назвал секрет популярности Меркель

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Невозмутимый стиль правления Ангелы Меркель на посту канцлера Германии позволил ей оставаться у власти в течение 16 лет. Такое мнение выразил немецкий профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма Рюдигер Шмитт-Бек.

По его словам, срок правления канцлера был омрачен несколькими крупными экономическими кризисами, однако под ее руководством Германия справилась с ними достойно.

За счет этого, по мнению профессора, Меркель создала себе отличную репутацию в ФРГ.

— Кроме того, ее большой популярности на протяжении почти всего срока полномочий способствовали прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и в целом президентский стиль руководства, — отметил эксперт.

По его словам, большую роль в формировании образа Меркель также сыграли ее «женский» стиль правления и способность избегать крупных конфликтов.

В связи с этим, как отмечает Шмитт-Бек, Меркель могла позволить себе выходить на выборы 2017 года с лозунгом «Вы меня знаете». Его немецкий профессор истолковал как попытку канцлера показать избирателям, что «мамочка позаботится» обо всем, передает РИА Новости.

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

20 августа Меркель выразила уверенность, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии.