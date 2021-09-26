Прокуратура начала проверку после столкновения судов в Босфоре

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Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения российского и турецкого судов в проливе Босфор. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили на сайте ведомства.

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности плавания по факту столкновения в проливе Босфор российского сухогруза «Русич-10» и турецкого Tahsin Imamoglu, — говорится в сообщении.

В субботу, 25 сентября, в судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит российский сухогруз, рассказали, что отказ рулевого управления турецкого корабля мог стать причиной столкновения с ним российского судна.

Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся в проливе Босфор с турецким судном Tahsin Imamoglu в субботу, 25 сентября. За день это был не первый такой случай.

Как утверждает береговая охрана, до этого отечественный 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива столкнулся с рыболовецким судном. После этого буксиры ведомства доставили его на место якорной стоянки Ахыркапы.