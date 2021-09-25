Названа причина столкновения сухогрузов в проливе Босфор

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Отказ рулевого управления турецкого сухогруза мог стать причиной столкновения с ним российского судна в проливе Босфор. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказали в судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит российское судно.

В настоящее время выясняются детали произошедшего. По данным компании, на борту российского судна находился экипаж из 11 человек.

При этом в результате столкновения российский сухогруз получил незначительные повреждения — «водотечность не обнаружена», пишет ТАСС.

Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся в проливе Босфор с турецким судном Tahsin Imamoglu. Это не первый такой случай за день.

Как утверждает береговая охрана, до этого еще один отечественный 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива столкнулся с рыболовецким судном. После этого буксиры ведомства доставили его в место якорной стоянки Ахыркапы.

В апреле сообщалось, что разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза с танкером в Желтом море. Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.