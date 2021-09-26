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Австралийский велосипедист нарисовал обложку альбома Nirvana с помощью GPS

Полина Долганова

Общество
Австралийский велосипедист нарисовал обложку альбома Nirvana с помощью GPS
Фото: youtube.com/Nirvana

Велосипедист из Австралии Питер Стоукс воссоздал знаменитую обложку альбома группы Nirvana с помощью GPS. Свое творчество спортсмен посвятил 30-летию альбома группы под названием «Nevermind». Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил телеканал АВС.

Необычным творчеством австралиец решил заняться в городе Аделаида.

На обложке, о которой идет речь, изображен ребенок под водой в бассейне. На снимке также видно долларовую банкноту, которая подвешена на рыболовных крючок. Именно за ней якобы тянется младенец.

С помощью приложения, которое способно отслеживать нагрузки организма, спортсмен воссоздал силуэт этого изображения на улицах города. Его маршрут составил 150 километров. «Рисовать» картину пришлось на протяжении восьми часов.

— Безусловно, я много об этом думал и очень хотел это сделать, отдать дань действительно великому, с моей точки зрения, альбому, — рассказал Стоукс.

До этого стало известно, что шведская группа ABBA выпустит 5 ноября новый альбом Voyage. Пластинка станет первой для коллектива после почти 40-летнего перерыва. Первые две песни из альбома доступны уже сейчас — они получили название I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Всего альбом будет состоять из десяти композиций.

В честь выхода нового альбома группа устроит концерт на специально построенной арене в Олимпийском парке в Лондоне. Вместо артистов на сцене будут присутствовать «аватары» участников группы

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