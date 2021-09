Австралийский велосипедист нарисовал обложку альбома Nirvana с помощью GPS

Фото: youtube.com/Nirvana

Велосипедист из Австралии Питер Стоукс воссоздал знаменитую обложку альбома группы Nirvana с помощью GPS. Свое творчество спортсмен посвятил 30-летию альбома группы под названием «Nevermind». Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил телеканал АВС.

Необычным творчеством австралиец решил заняться в городе Аделаида.

На обложке, о которой идет речь, изображен ребенок под водой в бассейне. На снимке также видно долларовую банкноту, которая подвешена на рыболовных крючок. Именно за ней якобы тянется младенец.

С помощью приложения, которое способно отслеживать нагрузки организма, спортсмен воссоздал силуэт этого изображения на улицах города. Его маршрут составил 150 километров. «Рисовать» картину пришлось на протяжении восьми часов.

— Безусловно, я много об этом думал и очень хотел это сделать, отдать дань действительно великому, с моей точки зрения, альбому, — рассказал Стоукс.

