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Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Анастасия Колоскова

Общество
Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном
Фото: Минобороны РФ

Три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приблизившийся к границам Российской Федерации в Тихом океане. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил Национальный центр управления обороной.

Экипажи истребителей вернулись на аэродромы после того как американское воздушное судно удалилось от границы воздушного пространства России.

В Центре отметили, что российские истребители выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников возле границ РФ в последнее время увеличилась. Министерство обороны неоднократно обращалось к западным партнерам с призывом отказаться от подобных действий, однако реакции от них не последовало, пишет РИА Новости.

21 сентября в Минобороны РФ рассказали о полете двух российских ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря. Они осуществили полет в сопровождении иностранных истребителей Су-35С, которые следовали за ракетоносцами на отдельных этапах полета над Балтийским морем.

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