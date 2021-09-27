Экс-советник Джорджа Буша заявил, что в США устали от Украины

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Украины

В США и на Западе устали от Украины, поэтому американский президент Джо Байден не стал вновь делать эту тему ключевой в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил политолог и экс-советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм.

— В США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы, — рассказал он в интервью «Известиям».

По его словам, Байден не стремится ни к обострению отношений, ни к их улучшению. Для него главное — сохранить существующий статус-кво.

Россия и США могут сотрудничать по нескольким ключевым вопросам, вроде кибербезопасности или глобального изменения климата. Но множество других проблем возникают на стыке геополитических интересов обеих держав, что делает процедуру сотрудничества очень трудной и на данном этапе нужно управлять разногласиями между странами.

— Нам нужно постепенное движение на основе гораздо более близких дипломатических отношений и постоянных контактов. Это возможно при нынешних обстоятельствах, — отметил Грэм.

До этого в США пообещали сделать все для защиты Украины от «российской агрессии». В Палате представителей Конгресса США Блинкена спросили, готов ли Вашингтон отвечать на «российскую агрессию». Госсекретарь США ответил, что американская сторона будет выполнять все обязательства, которые были даны президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский с 31 августа по 2 сентября посетил США. 1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Главы государств планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.