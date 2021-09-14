В США пообещали сделать все для защиты Украины от «российской агрессии»

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Администрация США планирует сделать все, чтобы защитить Украину от возможной вооруженной агрессии со стороны России. Об этом рассказал в понедельник, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Палате представителей конгресса США Блинкена спросили, готов ли Вашингтон отвечать на «российскую агрессию». Госсекретарь США ответил, что американская сторона будет выполнять все обязательства, которые были даны президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад, — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Владимир Зеленский с 31 августа по 2 сентября посетил США. 1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Главы государств планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

До этого экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО. Так, потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории.

По его мнению, президент России Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам. Он утверждает, что российские власти могут использовать для развала альянса политические движения внутри стран НАТО, а не межгосударственные распри.