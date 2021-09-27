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Исследование показало, сколько россиян готовы переехать в новые города в Сибири

Михаил Алимов

Общество
Исследование показало, сколько россиян готовы переехать в новые города в Сибири
зима в Сибири

Почти половина россиян готова переехать в новые города, запланированные в Сибири министром обороны РФ Сергеем Шойгу. При этом большинству из них нужны определенные условия для этого. Об этом в понедельник, 27 сентября, говорится в исследовании банка «Открытие».

Семь процентов готовы переселиться без каких-либо условий, среди сибиряков таких 16 процентов, а 42 процентам нужны работа и зарплата в два-три раза выше, чем сейчас (29 процентов), подъемные свыше одного миллиона рублей (12 процентов), комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура (11 процентов).

Категорически отказался переселяться 51 процент респондентов. Причем их доля в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 60 процентов. В Сибири так ответили 32 процента опрошенных. Среди причин для отказа выделили холодную погоду (44 процента), неудачное географическое расположение (31 процент), нежелание менять место жительства (28 процентов) и отсутствие финансовых перспектив (20 процентов).

Положительно к постройке новых городов относятся 40 процентов опрошенных. Они считают, что это может помочь решить географическую проблему. 27 процентов считают это напрасной тратой огромного количества денег, а 23 процента вообще не слышали об этой идее. Десятой части населения все равно, передает РИА Новости.

Опрос проводился среди 1015 россиян возрастом 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

3 сентября стало известно, что в 30 километрах от Владивостока построят новый город Спутник.

Кроме того, между Братском и Красноярском может разместиться промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в регионе есть все условия не только для добычи полезных ископаемых, но и для их глубокой переработки, а затем и для использования современной отечественной продукции в строительстве.

Глава рабочей группы рынка HomeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Илья Шкабара в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Сибири можно построить современные и высокотехнологичные города на зеленой энергетике с беспилотной строительной техникой, умными дорогами и скоростным транспортом. Для создания зеленой энергетики в регионе есть все необходимое: и реки, и солнце, и ветер.

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