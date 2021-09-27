Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением после ссоры в Москве

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Россия, Москва, Ольховская улица Карта всех событий

Мужчина выстрелил в своего оппонента во время конфликта в Москве. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент случился в 02:40 27 сентября на Ольховской улице. Между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них выстрелил в своего оппонента. По предварительным данным, он стрелял из травматического оружия. После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

До этого житель Подмосковья напал с ножом на шумную компанию, которая мешала ему спать. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Быковское шоссе. Молодому человеку мешала спать шумевшая во дворе группа людей. Он вышел из дома и в ходе конфликта ударил одного из мужчин ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.