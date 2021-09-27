Администратор хостела в центре столицы фиктивно регистрировала мигрантов

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Россия, Москва, Большая Андроньевская улица Карта всех событий

Полиция задержала 27-летнюю девушку, которая подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Подозреваемая работала администратором в хостеле на Большой Андроньевской улице. За денежное вознаграждение злоумышленница ставила иностранцев на миграционный учет, при этом не предоставляя им места для проживания.

Полиция задержала девушку. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

В июле этого года сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как женщина фиктивно прописала у себя в квартире мигрантов. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ».