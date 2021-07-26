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Женщина фиктивно прописала мигрантов в квартире на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Женщина фиктивно прописала мигрантов в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, Яснополянская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как женщина фиктивно прописала у себя в квартире мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 26 июля.

— Установлено, что жительница столицы, имея в собственности квартиру на Яснополянской улице, осуществила по месту своей регистрации постановку на миграционный учет иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для фактического проживания, — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. В отношении москвички, как уточнили в МВД, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В середине июня сообщалось, что супружеская пара фиктивно ставила на учет иностранных граждан в Зеленограде. По данным УВД, двое россиян, проживающих в 14-м и 15-м микрорайонах Зеленограда, зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья.

Однако фактически место для проживания иностранцам они не предоставляли. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, среди которых были ранее судимые 42-летняя жительница Зеленограда и 35-летний муж.

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