Супруги из Зеленограда фиктивно ставили на учет иностранных граждан

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Россия, Москва, Зеленоград, 14-й микрорайон Карта всех событий

Супружеская пара фиктивно ставила на учет иностранных граждан в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЗелАО в среду, 16 июня.

Двое россиян, проживающих в 14 и 15 микрорайонах Зеленограда, зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья. Однако фактическое место проживание иностранцам не предоставляли. Установлено, что россияне заведомо знали, что приезжие не будут жить в их квартирах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, среди которых была ранее судимая 42-летняя жительница Зеленограда и ее ранее судимый 35-летний муж.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.