Двух подвыпивших мужчин, гулявших по тоннелю в метро, арестовали на двое суток

Московский суд назначил административный арест двум приезжим мужчинам, которые пробрались в тоннель на кольцевой станции метро «Комсомольская». Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, мужчины 30 и 40 лет в состоянии опьянения спустились с платформы и проникли в тоннель.
— Установлено, что в состоянии опьянения граждане спустились с платформы станции на жесткий путь. В нарушение требований транспортной безопасности они несанкционированно проникли в тоннель, — сообщил Екатерина Гузь.
Видео: Telegram / МВД Медиа
Тем самым они совершили правонарушение, предусмотренное административной статьей «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
— Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток, — заключила Гузь.
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