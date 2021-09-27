Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двух подвыпивших мужчин, гулявших по тоннелю в метро, арестовали на двое суток

Илья Ашуров

Происшествия
Двух подвыпивших мужчин, гулявших по тоннелю в метро, арестовали на двое суток
Фото: пресс-служба суда
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Московский суд назначил административный арест двум приезжим мужчинам, которые пробрались в тоннель на кольцевой станции метро «Комсомольская». Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, мужчины 30 и 40 лет в состоянии опьянения спустились с платформы и проникли в тоннель.

— Установлено, что в состоянии опьянения граждане спустились с платформы станции на жесткий путь. В нарушение требований транспортной безопасности они несанкционированно проникли в тоннель, — сообщил Екатерина Гузь.

Видео: Telegram / МВД Медиа

Тем самым они совершили правонарушение, предусмотренное административной статьей «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

— Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток, — заключила Гузь.

24 сентября Головинский суд столицы приговорил 35-летнего адвоката Александра Тасалова, который мошенническим путем попытался украсть у доверителя 800 тысяч рублей, к лишению свободы на два года. Злоумышленника осудили за покушение на мошенничество в крупном размере.

Читайте также:
СудыМетроМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте