Двух подвыпивших мужчин, гулявших по тоннелю в метро, арестовали на двое суток

Фото: пресс-служба суда

Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Московский суд назначил административный арест двум приезжим мужчинам, которые пробрались в тоннель на кольцевой станции метро «Комсомольская». Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, мужчины 30 и 40 лет в состоянии опьянения спустились с платформы и проникли в тоннель.

— Установлено, что в состоянии опьянения граждане спустились с платформы станции на жесткий путь. В нарушение требований транспортной безопасности они несанкционированно проникли в тоннель, — сообщил Екатерина Гузь.

Видео: Telegram / МВД Медиа

Тем самым они совершили правонарушение, предусмотренное административной статьей «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

— Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток, — заключила Гузь.

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