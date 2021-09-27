Светильники «чайки-паруса» и панно украсят станцию столичного метро «Крымская»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На станции метро «Крымская» разместят светильники «чайки-паруса», которые напомнят жителям столицы о морском побережье. Над эскалаторами разместятся две художественные композиции «Крым — связь времен от античности до наших дней». Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 27 сентября.

— Платформенную часть украсят парящие светильники «чайки-паруса», которые перенесут на морское побережье Крыма и создадут романтичную атмосферу. В оформлении преобладают стальные цвета: потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы — из светло-серого гранита с темными вставками, — сообщил в пресс-релизе Кузнецов.

Две композиции «Крым — связь времен от античности до наших дней», которые разместятся над эскалаторами, будут выполнены в виде плоских графических элементов. Их установят на небольшом расстоянии от рисунков, нанесенных на сотовые панели, которые украшают остальные объемы зала.

Новая станция метро будет иметь один наземный вестибюль. Фасад будет состоять из полированного мрамора в сочетании с элементами из гранита и витражными конструкциями.

Станция «Крымская» Троицкой линии строится в Донском районе. Она имеет пересадку на одноименную станцию МЦК. Запуск Троицкой линии метро планируется в 2024 году. Ее длина составит порядка 40 километров, на ней расположатся 17 станций.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что продление Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» улучшит транспортную инфраструктуру ближайших районов.